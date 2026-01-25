Morte di Matilde Lorenzi | l’incidente probatorio è stato rinviato

L’incidente probatorio relativo alla morte di Matilde Lorenzi, giovane sciatrice della Nazionale juniores, è stato rinviato al 18. La 19enne ha perso la vita il 28 ottobre all’ospedale San Maurizio di Bolzano, dopo una caduta durante un allenamento in Val Senales. La procedura mira a chiarire le cause dell’incidente e prosegue con il prossimo rinvio.

Leggi anche: Lucrezia Lorenzi si ritira, un anno fa la morte della sorella Matilde in allenamento in Val Senales

