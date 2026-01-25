Morìa di pesci | Presenza di ammoniaca

Nelle ultime ore, nella cava di Basiglio, si è verificata una moria di pesci con numerosi esemplari trovati senza vita o in condizioni di sofferenza. La presenza di ammoniaca nell'acqua sembra essere la causa principale di questo evento. Decine di pesci, alcuni di grandi dimensioni, sono stati ripescati, evidenziando un grave impatto sull’ecosistema locale. Le autorità stanno conducendo approfondimenti per chiarire le cause e prevenire futuri incidenti.

Morìa di pesci nella cava di Basiglio nelle ultime ore. Decine di esemplari, alcuni dei quali di dimensioni eccezionali - anche oltre i 20 chili - sono stati ripescati senza vita o in evidente stato di sofferenza. La situazione è apparsa critica già nella giornata di ieri, quando diversi cittadini hanno segnalato un forte odore di uova marce nell’area del lago, tipico della presenza di solfuro di idrogeno. "L’acqua presentava una colorazione giallo-aranciata, rilevata anche attraverso test che indica un’elevata concentrazione di ammoniaca. - spiegano le sentinelle del Parco sud -. Proprio l’ammoniaca sarebbe una delle principali responsabili del fenomeno: questa sostanza, infatti, riduce drasticamente l’ossigenazione dell’acqua, portando i pesci in una condizione di stress respiratorio fino alla morte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Morìa di pesci nel laghetto Europa. Le analisi: "Non c'è inquinamento"Nel laghetto Europa si è verificata una moria di pesci, che ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali.

