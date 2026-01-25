Le autorità presidiano da sabato mattina la villa di Lens, circondata da telecamere e sotto controllo di polizia. Nel corso delle indagini, emergono dettagli riguardanti un

Le telecamere sono appostate sin dall'alba di sabato davanti alla villa in pietra e legno a Lens, piantonata dalla polizia. Qualche fotogramma rubato da Rai2 mostra Jacques Moretti sul terrazzo: è la sua prima immagine da uomo libero, o quasi, dopo l'apertura delle porte del carcere di Sion. Il giudice Christian Roten ha firmato l'ordinanza di scarcerazione venerdì sera, mettendo fine a un'impasse durata giorni e legata al versamento di una cauzione da 400.000 franchi svizzeri (circa 430 mila euro) per garantire la libertà provvisoria a lui e alla moglie Jessica, entrambi provati dei documenti per scongiurare il rischio di fuga e con obbligo di firma (lui ogni 24 ore, lei ogni tre giorni). 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Moretti libero, l'assedio alla villa di Lens: il mistero del "caro amico" (col nome fuori dalla lista) e i 400mila franchi di cauzione

Crans, Jacques Moretti libero: un amico paga la cauzione di 200mila franchi. Meloni: «Indignata, chiederò conto alla Svizzera»Jacques Moretti è stato rimesso in libertà dopo la decisione del Tribunale di Sion.

Crans-Montana, amico di Jacques e Jessica Moretti avrebbe già pagato la cauzione da 400mila franchiA Crans-Montana, i coniugi Jacques e Jessica Moretti hanno versato una cauzione di 400mila franchi.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Moretti libero su cauzione, ma blindato in casa: a Lens una libertà solo formale; Crans-Montana, Tajani richiama l'ambasciatore. Jacques Moretti assediato nella sua villa; Un anno di Trump. Crans-Montana: Procura sotto assedio.

Moretti libero, l'assedio alla villa di Lens: il mistero del caro amico (col nome fuori dalla lista) e i 400mila franchi di cauzioneLe telecamere sono appostate sin dall'alba di sabato davanti alla villa in pietra e legno a Lens, piantonata dalla polizia. Qualche fotogramma rubato ... msn.com

Lo speciale sull'incendio di Crans MontanaLeggi su Sky TG24 l'articolo Crans-Montana, tensioni tra Italia e Svizzera. Moretti rientrato nella sua villa di Lens ... tg24.sky.it

Crans, i genitori dei ragazzi ricoverati al Niguarda: “Moretti libero, noi carcerati” milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Il padre di Chiara Costanzo: 'Moretti libero La speranza nella giustizia vacilla. Attonito e annichilito, solo 200 mila franchi per uscire dal carcere' #ANSA - facebook.com facebook