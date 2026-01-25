Mister Stellone stavolta vuole cambiare pagina Mercato | torna Podrini

Mister Stellone ha deciso di rinnovare la rosa della sua squadra, puntando su nuove energie. Tra le novità, il ritorno di Francesco Podrini, che ha firmato un contratto fino al giugno 2028 con la Vis Pesaro. Il centrocampista, già noto alla tifoseria, torna così a vestire la maglia biancorossa, rafforzando il reparto centrale e portando esperienza e stabilità alla squadra.

Il centrocampista Francesco Podrini torna a Pesaro. Ieri ha firmato un contratto che lo legherà alla Vis fino al giugno 2028. Formatosi nelle giovanili biancorosse Podrini è reduce da una prima metà di stagione al Trapani, sette presenze di cui due da titolare, e un‘ottima scorsa annata in D al Fossombrone, 25 presenze arricchite da due gol e quattro assist. Il classe 2007 mancino, duttile e ben strutturato, 186 cm di altezza, può fare anche l‘esterno di sinistra. Una pedina in più dunque nello scacchiere di Stellone, che alla vigilia del match contro il Livorno aveva già annunciato l‘imminente arrivo di volti nuovi: "Negli ultimi giorni di mercato formalizzeremo diversi nuovi acquisti (Bastianelli, Durmush e Barranco i primi ndr) ma intanto a Livorno riposerà qualche giocatore che ho visto un po‘ stanco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mister Stellone stavolta vuole cambiare pagina. Mercato: torna Podrini Il Napoli vuole cambiare in corsa la regola del mercato a saldo zero: Lega Serie A spaccata tra veti e astensioniIl Napoli ha avanzato la proposta di modificare le regole del mercato a saldo zero, suscitando reazioni contrastanti nella Lega Serie A. Leggi anche: Prima pagina Corriere dello Sport: “Italia stavolta si. Gli azzurri non devono fallire” La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Mister Stellone stavolta vuole cambiare pagina. Mercato: torna Podrini. Mister Stellone stavolta vuole cambiare pagina. Mercato: torna PodriniIl centrocampista ha firmato un contratto che lo legherà a Pesaro fino al giugno ’28 Il tecnico: Dobbiamo essere più spietati sottoporta, capire meglio i momenti della partita e tornare a far punti, ... ilrestodelcarlino.it Il post partita di mister Stellone - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.