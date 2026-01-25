Mister Mignani | Match in parte dominato Capitan Ciofi | Non dobbiamo buttarci giù

Dopo una partita caratterizzata da momenti di dominio, Mister Mignani ha commentato che il match è stato in parte controllato dalla sua squadra. Capitan Ciofi ha sottolineato l'importanza di mantenere la calma e non abbattersi. Le parole del tecnico riflettono un certo nervosismo, evidenziando la volontà di analizzare gli aspetti da migliorare senza eccessivi entusiasmi o delusioni.

"Chi vince esulta e chi perde spiega, non ho tante parole da dire". Mister Mignani non nasconde il nervosismo nel post gara. "Abbiamo – va avanti – secondo me fatto una grandissima partita, dominando gran parte del match e creando occasioni, ma purtroppo abbiamo commesso qualche errore e vanno fatti i complimenti al Bari per la vittoria". Sull’episodio del gol fantasma di Frabotta nel finale: "Non ho visto l’immagine e non mi interessa, ma penso che la palla non sia stata del tutto dentro vista la gran quantità di strumenti tecnologici a sostegno dell’arbitro". Sulla discussa sostituzione Bisoli-Magni: "Volevo fare un cambio offensivo – rivela –, ovvero mettere Ciervo mezzala lasciandolo libero di fare l’esterno aperto in fase offensiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

