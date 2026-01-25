Miriam Leone ospite a Sky TG24 Stories si racconta tra Pane cinema e fantasia

L’attrice Miriam Leone si è raccontata a Sky TG24 Stories, intervistata dal vicedirettore Omar Schillaci. Tra riflessioni sul pane, il cinema e la propria fantasia, Leone ha condiviso alcune esperienze personali prima di tornare sul grande schermo con il film

Miriam Leone – Pane, cinema e fantasia a Sky TG24 Stories: ospite del vicedirettore Omar Schillaci, l'attrice si racconta lunedì 26 gennaio prima di tornare sul grande schermo con Le cose non dette di Gabriele Muccino. È Miriam Leone la protagonista della nuova puntata di Stories, il ciclo di interviste ai principali interpreti dello spettacolo di Sky TG24. Ospite del vicedirettore della testata Omar Schillaci, con la regia di Paolo Bonfadini, l'attrice si racconta in Miriam Leone – PANE, CINEMA E FANTASIA. In onda lunedì 26 gennaio alle 21:00 su Sky TG24, sabato 31 gennaio alle 12:40 su Sky Arte e sempre disponibile on demand.

