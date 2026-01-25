MIO | Memories in Orbit e la sete implacabile da metroidvania

Memories in Orbit (MIO) si inserisce nel genere metroidvania, un comparto che sta guadagnando crescente attenzione sia nell’industria videoludica sia tra i giocatori. Questo stile, caratterizzato da esplorazione e progressione non lineare, continua a dimostrare la sua capacità di attrarre appassionati e sviluppatori, consolidando il suo ruolo come una delle proposte narrative e di gameplay più interessanti del panorama attuale.

Non è sempre e solo merito di Silksong ora e Hollow Night prima che i metroidvania si stanno ritagliano un posto importante tanto nell'industria, che nel cuore dei videogiocatori. Una sorta non diversa da quella dei roguelitelike che grazie al lancio di un fenomeno globale come Hades, hanno poi beneficiato di un improvviso interesse da parte di uno spettro di pubblico maggiore. Per lo più si tratta di curiosi che vogliono comunque avere la possibilità di dire la propria sul titolo del momento, ma in altri casi c'è una naturale e sana voglia di tentare un livello di sfida che vada oltre lo standard proposto.

