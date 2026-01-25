Minori influencer in campo comici e dj dalla parte dei giudici | Ragazzi stop crimini

Minori, influencer, comici e DJ si uniscono ai giudici per promuovere un messaggio di legalità tra i giovani. L’obiettivo è sensibilizzare sulla prevenzione della criminalità e della violenza, collaborando con le autorità per un intervento condiviso. Un’iniziativa che mira a coinvolgere i ragazzi in modo positivo, attraverso il loro linguaggio e la loro autorevolezza, per contribuire a costruire un ambiente più sicuro.

Pronti a collaborare con le autorità per lanciare un messaggio ai giovani contro la criminalità e la violenza. Non hanno dubbi gli attori, ma anche i dj e gli influencer considerati esempi dagli under 18, che rispondono così all’appello lanciato dalle pagine de Il Mattino dalla presidente del Tribunale dei minori, Paola Brunese, che ha invitato le celebrità del web a rivolgersi ai ragazzi affinché comprendano che delinquere è una strada sbagliata dove nessuno resta impunito. «Il successo si raggiunge studiando, non certo attraverso il crimine» è il pensiero di Daniele Bellini a tutti noto come Decibel, speaker radiofonico, dj e voce ufficiale dello stadio Diego Armando Maradona che così commenta: «Rispondo sì all’appello della presidente del Tribunale, proverò attraverso i miei canali a far comprendere ai ragazzi che la violenza porta alla rovina di se stessi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

