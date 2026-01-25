A Cingoli, un locale con videopoker è stato sanzionato e denunciato per aver violato le norme sul gioco minors. Le autorità hanno riscontrato irregolarità riguardanti l’accesso dei minorenni alle slot, in violazione delle leggi di pubblica sicurezza. L’intervento si inserisce nel più ampio quadro di controlli mirati a garantire il rispetto delle norme e la tutela dei soggetti più vulnerabili.

I titolari di una sala slot situata nel territorio di Cingoli sono stati multati e denunciati alla procura, per gravi violazioni alle norme del testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza. Ora l’attività rischia anche un periodo di chiusura. Nei giorni scorsi, durante l’esecuzione di un controllo effettuato nel locale dove si gioca con le macchinette elettroniche, i carabinieri della stazione di Cingoli hanno riscontrato che non venivano rispettate le prescrizioni imposte dalla licenza rilasciata dal questore di Macerata. Nel corso dell’ispezione, la pattuglia ha accertato che nella sala slot erano presenti anche tre minorenni, uno dei quali è stato sorpreso mentre giocava a un videopoker. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Minorenni al videopoker: multa e denuncia

