Minneapolisuomo ucciso non era armato?

I video analizzati dal New York Times suggeriscono che l’uomo ucciso a Minneapolis, Alex Jeffrey Pretti, non era armato al momento dell’intervento. Le immagini contrastano con le dichiarazioni dei funzionari federali, secondo cui Pretti si sarebbe avvicinato agli agenti della Border Patrol con un’arma e intenzioni violente. La vicenda solleva nuove domande sulla dinamica degli eventi e sul racconto ufficiale di quanto accaduto.

1.27 I video analizzati dal New York Times sembrano contraddire le versioni sulla tragedia di Minneapolis dei funzionari federali, secondo cui Alex Jeffrey Pretti si sarebbe avvicinato ad agenti della Border Patrol con una pistola e l'intento di "massacrarli". Le riprese, scrive il Nyt, mostrano invece Pretti che si frappone tra una donna e un agente che le sta spruzzando spray al peperoncino. Altri agenti spruzzano lo stesso spray anche contro Pretti, che tiene un telefono in una mano e nulla nell'altra e lo atterrano.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Chi è l’uomo ucciso a Minneapolis dall’Ice: si chiamava Alex Pretti ed era un infermiereAlex Jeffrey Pretti, un infermiere di 37 anni, è stato vittima di un episodio di violenza a Minneapolis.

Minneapolis, uomo ucciso in strada dagli agenti federali dell’immigrazione: era un infermiere incensurato (VIDEO)A Minneapolis, un uomo di 51 anni, incensurato e infermiere, è stato ucciso in strada da agenti federali dell’immigrazione durante una sparatoria avvenuta sabato mattina.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

EXPOSING Minneapolis School Shooter’s DISTURBING Manifesto

Argomenti discussi: Chi era Alex Pretti, il 37enne ucciso dagli agenti Ice a Minneapolis; L'Ice uccide un uomo: Era armato. Muore infermiere americano di 37 anni, Trump: Agenti patrioti - Chi era Alex Pretti, l'infermiere che si occupava dei veterani; Un 51enne ucciso da agente Ice a Minneapolis; Minneapolis, agente federale uccide un uomo. È la terza sparatoria a gennaio, montano le proteste.

Usa: Fox News, uomo ucciso da agenti federali a Minneapolis aveva una pistola e due caricatoriL'uomo ucciso questa mattina dagli agenti federali a Minneapolis aveva con sé una pistola e due caricatori. Lo riferisce Fox News ... agenzianova.com

Chi era Alex Pretti, ucciso da un agente dell'Ice a MinneapolisCittadino americano di 37 anni, era un infermiere del dipartimento dei veterani. Agenti dell'immigrazione lo hanno accerchiato e poi ucciso in strada: Era armato. Video documentano quello che è succ ... rainews.it

Era armato, secondo il Dipartimento per la sicurezza nazionale, l’uomo di 37 anni ucciso oggi a Minneapolis da un agente dell’ICE. Le autorità federali affermano che la vittima aveva con sé una pistola, due caricatori e nessun documento di identità. L’opera - facebook.com facebook

Minneapolis, uomo ucciso dagli agenti dell'Ice. Il sindaco: "State dalla parte dell'America" x.com