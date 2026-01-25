Minneapolis Wolves-Warriors rinviata per motivi di sicurezza Fontecchio show Miami travolge i Jazz

Le recenti sfide della NBA hanno visto alcune partite rinviate per motivi di sicurezza, mentre altri incontri hanno offerto momenti di grande spettacolo. Fontecchio si distingue nel match dei Warriors, e Miami domina i Jazz. I Lakers, con Doncic in evidenza, superano i Mavs, e Huerter decide la sfida tra Chicago e Boston con una tripla decisiva. Un quadro vario che riflette l’attualità del campionato e le sue dinamiche.

Lakers, Doncic con 33 punti piega i "suoi" Mavs. Una tripla di Huerter regala il successo a Chicago su Boston. Dopo l'omicidio del 37enne da parte degli agenti federali di frontiera Wolves-Warriors rinviata a stasera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Minneapolis, Wolves-Warriors rinviata per motivi di sicurezza. Fontecchio show, Miami travolge i Jazz Leggi anche: NBA, Fontecchio resta in panchina ma Miami vince. Colpo Jazz contro i Pistons NBA: Miami torna a vincere con Fontecchio, show di Doncic contro DenverNella notte NBA si sono disputate sette partite, con Miami che torna alla vittoria grazie ai 15 punti di Simone Fontecchio. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Agente spara a 37enne: T'Wolves-Warriors rinviata; NBA: Timberwolves-Warriors rinviata dopo l'uccisione di una persona; Minneapolis, Wolves-Warriors rinviata per motivi di sicurezza. Fontecchio show, Miami travolge i Jazz; L’NBA rinvia la partita dei Timberwolves dopo una sparatoria mortale e disordini in Minnesota. Minneapolis, sparatoria e proteste: la NBA rinvia Timberwolves-WarriorsLa NBA ha deciso di rinviare la partita tra Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors, ufficialmente per motivi di sicurezza della comunità di Minneapolis. La ... pianetabasket.com NBA rinvia Timberwolves?Warriors dopo l’uccisione di un uomo da parte dell’ICE a MinneapolisLa partita tra Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors è stata rinviata per motivi di sicurezza dopo che un uomo è stato ucciso dagli agenti federali ... fanpage.it Dominio totale dei Minnesota Timberwolves, che trasformano la trasferta in quel di Milwaukee in una passerella, surclassando fin dalle prime battute i Bucks, nonostante le assenze di Anthony Edwards e Rudy Gobert. Avanti di 18 al termine del primo quarto, l - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.