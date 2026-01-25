In un contesto di tensioni politiche crescenti, Vance accusa la sinistra per l'omicidio Pretti, mentre Obama mette in guardia sui rischi per i valori americani. L’ex presidente evidenzia come le recenti tattiche abbiano portato a conseguenze gravissime, sottolineando la mancanza di un’azione concreta da parte dell’attuale amministrazione. La situazione evidenzia le sfide della polarizzazione e il rischio di compromettere i principi fondamentali degli Stati Uniti.

"Queste tattiche senza precedenti - che persino l'ex massimo legale del Dipartimento per la Sicurezza Interna nella prima amministrazione Trump ha definito imbarazzanti, illegali e crudeli - hanno ora portato alla morte di due cittadini statunitensi", ha ricordato Obama, aggiungendo che la presidenza attuale degli Usa non sta facendo nulla per abbassare i toni, preferendo invece fornire spiegazioni pubbliche sugli omicidi di Pretti e Renee Good "che non si basano su alcuna indagine seria". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Minneapolis, Vance accusa la sinistra per l’omicidio Pretti ma Obama avverte: “I valori americani sono in pericolo”

Ice, Obama accusa Trump: “Nostri valori sotto attacco: ogni americano sostenga le proteste a Minneapolis”L’uccisione di Alex Pretti ha suscitato dure proteste a Minneapolis, sollevando preoccupazioni sui valori fondamentali degli Stati Uniti.

Minneapolis, Alex Pretti ucciso dall’ICE. Obama: “Campanello d’allarme per ogni americano”L’uccisione di Alex Pretti da parte di un agente dell’ICE a Minneapolis ha suscitato reazioni e preoccupazioni sul rispetto dei diritti umani e sulle politiche migratorie negli Stati Uniti.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Ancora proteste a Minneapolis, in una contromanifestazione anche uno dei graziati di a Capitol Hill - La ricostruzione dei vigili del fuoco; Uomo morto a Minneapolis, polemiche, tumulti e accuse; Vance a Minneapolis difende i federali Applicare leggi sull’immigrazione senza caos; L'Ice di Trump ha arrestato un bambino di 5 anni? L'accusa e la replica.

Usa: Vance, a Minneapolis caos orchestrato da agitatori di estrema sinistraIl caos che si registra a Minneapolis, dove ieri il 37enne Alex Jeffrey Pretti è stato ucciso dagli agenti federali, è conseguenza ... agenzianova.com

Vance a Minneapolis difende i federali Applicare leggi sull’immigrazione senza caosWASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, è intervenuto oggi a Minneapolis in un incontro con leader economici, rappresentanti delle forze dell’ordine feder ... italpress.com

Minneapolis, arrestato un bambino di 5 anni. JD Vance "L'ICE sta facendo un grande lavoro" La visita di JD Vance a Minneapolis è avvenuta mentre la Camera a Washington approvava una misura di spesa che finanzia il Dipartimento della Sicurezza Naziona - facebook.com facebook

Le azioni dell' #ICE, l'Agenzia Federale per l'Immigrazione USA, continuano a far discutere. Dopo le tensioni per le uccisioni avvenute durante le retate, il vicepresidente Vance va a Minneapolis, dove gli agenti hanno arrestato un bimbo di 5 anni. Laura Pepe x.com