Minneapolis uomo di 37 anni ucciso dall’ICE | proteste

A Minneapolis, un uomo di 37 anni, Alex Pretti, infermiere statunitense, è stato ucciso durante un’operazione ICE. La vicenda ha generato diverse versioni dei fatti e ha portato a proteste nella città. La notizia ha suscitato attenzione e discussioni sulla gestione delle operazioni di immigrazione e sulla sicurezza pubblica.

Alex Pretti, infermiere statunitense di 37 anni, ucciso durante un’operazione ICE a Minneapolis: versioni contrastanti, video e proteste in città. Minneapolis, uomo di 37 anni ucciso da agenti ICE: tensioni e proteste nella città americana. A Minneapolis, Minnesota, la morte di Alex Jeffrey Pretti, un 37enne infermiere statunitense, ha fatto esplodere proteste e acceso un nuovo dibattito nazionale sull’uso della forza da parte delle autorità federali incaricate del controllo dell’immigrazione. I fatti, avvenuti il 24 gennaio 2026, coinvolgono agenti dell’ U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) e hanno suscitato reazioni di forte contrasto a livello locale e oltre. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Minneapolis, chi era Alex Pretti: l’infermiere di 37 anni ucciso dall’IceAlex Pretti, 37 anni, infermiere senza precedenti penali, è stato recentemente vittima di un episodio violento a Minneapolis, nel Minnesota.

Chi era Alex Pretti, ucciso dall’Ice a Minneapolis: infermiere di terapia intensiva, 37 anni, senza precedentiAlex Pretti, 37 anni, era un infermiere di terapia intensiva senza precedenti, ucciso a Minneapolis durante un intervento di soccorso.

Minneapolis Woman Shot Dead After Conflict With ICE Agents

Uomo ucciso a Minneapolis dai federali, monta la protesta negli Stati Uniti. Un testimone: 'Era disarmato'La vittima, 37 anni, era un infermiere statunitense del dipartimento dei veterani. Media: 'La presunta pistola di Alex Pretti è in dotazione anche all'Ice'. Il governatore della California chiede le d ... ansa.it

Proteste a Minneapolis dopo l'uccisione di un uomo. Trump: 'Agenti patrioti'. Testimone: 'Era disarmato'Alex Jeffrey Pretti era un infermiere del dipartimento dei veterani di 37 anni. Trump: 'Le autorità locali incitano all'insurrezione'. Deportata bimba di 2 anni (ANSA) ... ansa.it

Si chiamava Alex Jeffrey Pretti l'uomo ucciso dagli agenti federali dell'ICE a Minneapolis nella serata di ieri Chi era l’infermiere 37enne ucciso dall’ICE a Minneapolis - facebook.com facebook

Proteste a Minneapolis dopo l'uccisione di un uomo. La vittima, Alex Pretti, 37 anni, era un infermiere del dipartimento dei veterani. Trump: "Gli agenti patrioti". Un testimone: "Era disarmato" #ANSA x.com