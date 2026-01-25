A Minneapolis si registra un nuovo episodio di violenza, con la morte di Alex Pretti, infermiere di 37 anni, ucciso da un agente della Border Patrol. Secondo la versione delle autorità, Pretti si sarebbe avvicinato in modo minaccioso, portando all’intervento fatale. La vicenda solleva ancora una volta questioni sulla gestione delle forze dell’ordine e sulla sicurezza pubblica nella città.

Un altro morto sulle strade di Minneapolis, dove un agente della Border Patrol ha ucciso Alex Pretti, un infermiere di 37 anni, sostenendo che fosse armato e si fosse avvicinato con intenzioni ostili. I fatti si sono verificati sabato 24 gennaio 2026 alle nove del mattino. I testimoni e i video sembrano però contraddire la versione ufficiale, secondo cui la vittima avesse in mano una pistola e avesse reagito con violenza al tentativo di disarmarlo, con l’agente che gli avrebbe sparato perché si sentiva in pericolo. Una persona presente sulla scena ha infatti riferito che Pretti stava cercando di aiutare una donna che era stata spinta a terra, quando è stato afferrato da alcuni agenti, e non sembrava opporre resistenza. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Minneapolis, un altro uomo ucciso dagli agenti

