Minneapolis Pretti ucciso da agenti I genitori | Bugie da Trump

L’uccisione di Alex Pretti a Minneapolis, avvenuta durante un intervento della Border Patrol, ha suscitato diverse reazioni negli Stati Uniti. I genitori di Pretti hanno commentato l’accaduto attribuendo le responsabilità a “bugie di Trump”. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla gestione delle forze dell’ordine e sui temi dell’immigrazione nel paese.

(Adnkronos) – L'uccisione di Alex Pretti a Minneapolis, nell'azione condotta da agenti federali della Border Patrol, infiamma gli Stati Uniti. Dopo la posizione assunta da Donald Trump, che ha rilanciato la foto della pistola del 37enne infermiere, intervengono altri pesi massimi dell'amministrazione. "Questo livello di caos progettato è tipico di Minneapolis. È la conseguenza diretta.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Alex Pretti, chi era il 37enne ucciso dagli agenti a MinneapolisAlex Pretti, 37 anni, è stato identificato dai suoi genitori come la persona uccisa dagli agenti federali dell’immigrazione a Minneapolis.

Minneapolis, uomo ucciso da agenti federali, governatore Walz “Trump ritiri ICE”A Minneapolis, un uomo è stato colpito da agenti federali durante un intervento questa mattina, risultando deceduto.

Minneapolis in fiamme, infermiere ucciso da agenti dell'Ice: esplode la protesta. Un testimone smentisce la Casa Bianca: Era disarmatoLa vittima, Alex Pretti, 37 anni, era un infermiere del dipartimento dei veterani. Mobilitata la Guardia Nazionale ... affaritaliani.it

Chi era Alex Pretti, ucciso dagli agenti federali Ice a Minneapolis. L'uomo faceva l'infermiere ed era impegnato nel socialeLa dinamica dell'incidente non è ancora chiara, ma Pretti era noto per il suo lavoro con i veterani e per il suo attivismo contro le politiche sull'immigrazione ... affaritaliani.it

Si chiama Alex Pretti l'ultima vittima della polizia anti-migranti a Minneapolis, a poco più di due settimane dall'omicidio di Renèe Good. Scontri tra residenti e forze dell'ordine in città. Secondo i video Pretti sarebbe intervenuto in difesa di una donna prima di es - facebook.com facebook

Si chiama Alex Pretti l'ultima vittima della polizia anti-migranti a Minneapolis, a poco più di due settimane dall'omicidio di Renèe Good. Sarebbe intervenuto in difesa di una donna prima di essere ucciso. "Era armato e pronto a colpire", invece, è la versione di x.com