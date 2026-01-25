Minneapolis infiammano le proteste per l’uccisione di Alex Pretti Testimoni | Non era armato Media | quella pistola è in dotazione all’Ice

A Minneapolis, le proteste sono aumentate dopo l’uccisione di Alex Pretti, 37 anni, da parte degli agenti dell’Ice. Testimoni affermano che Pretti non era armato, mentre i media segnalano che la pistola utilizzata appartiene all’Ice. L’incidente, avvenuto il 25 gennaio 2026, ha suscitato preoccupazioni e richieste di chiarimenti sulla dinamica e le circostanze dell’episodio.

Minneapolis, 25 gennaio 2026 – L'omicidio del 37emme Alex Pretti, freddato con dieci colpi di pistola dagli agenti dell’Ice, sta provocando una reazione a catena. Cassonetti incendiati e tensioni hanno infuocato Minneapolis, poi un’ondata di gelo (con temperature fino a -23 gradi) ha disperso la folla. Proteste anche in altre città Usa, da New York a Los Angeles. Il 37enne – un infermiere di terapia intensiva – è stato accusato dall’amministrazione Trump di essere armato, come ha fatto dopo la morte di Renee Good. Il comandante Bovino ha addirittura affermato che Pretti stava cercando di "massacrare le forze dell'ordine". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Minneapolis, infiammano le proteste per l’uccisione di Alex Pretti. Testimoni: “Non era armato”. Media: la pistola mostrata sui social è in dotazione all’IceA Minneapolis, le proteste per l’uccisione di Alex Pretti, un 37enne morto a seguito di un intervento delle forze dell’Ice, sono aumentate.

Alex Pretti ucciso a Minneapolis, il governo accusa: «Aveva una pistola, voleva uccidere». Ma per due testimoni non era armatoAlex Pretti, infermiere di terapia intensiva di 37 anni, è stato ucciso a Minneapolis.

