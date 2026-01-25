Minneapolis gli attimi prima dell' uccisione di Alex Pretti da una diversa prospettiva

Un passante in auto ha documentato gli istanti precedenti all'intervento degli agenti federali che ha portato alla tragica morte di Alex Pretti, 37 anni, a Minneapolis. Il video offre una prospettiva diversa sugli eventi che hanno preceduto l'intervento, permettendo un'analisi più approfondita di quanto accaduto prima dell'esito fatale. Questa testimonianza visiva rappresenta un elemento importante per comprendere meglio quella fase critica dell'incidente.

Un passante in auto riprende lo scontro tra agenti federali e un uomo di 37 anni, Alex Pretti, nei momenti precedenti all'uccisione dell'uomo a Minneapolis. La sparatoria è avvenuta nel contesto delle proteste quotidiane diffuse nelle Twin Cities dopo l'uccisione, il 7 gennaio, della 37enne Renee Good. L'agente che ha ucciso l'uomo di Minneapolis durante la protesta è un veterano della Polizia di Frontiera con 8 anni di servizio, secondo quanto dichiarato dai funzionari federali. Due testimoni oculari hanno confermato che Alex Pretti, infermiere di 37 anni ucciso da un agente federale a Minneapolis, non era armato al momento della sparatoria.

