Alex Jeffrey Pretti, 37 anni, era un infermiere noto per la sua sensibilità e altruismo. La sua morte durante le proteste contro l’ICE a Minneapolis ha suscitato attenzione sulle tensioni sociali e sulla violenza che caratterizzano gli Stati Uniti. Pretti rappresenta un esempio di come le ingiustizie possano avere conseguenze tragiche, evidenziando la complessità del contesto sociale e politico attuale.

Infermiere di professione, descritto da tutti come altruista e sensibile alle ingiustizie. Alex Jeffrey Pretti è l'ennesima vittima della cultura della violenza americana Un “gigante buono”, altruista e sensibile alle ingiustizie altrui. Così era descritto da familiari, amici e conoscenti Alex Jeffrey Pretti, il 37enne ucciso a Minneapolis da un’agente federale di frontiera mentre cercava di proteggere una manifestante durante le proteste contro l’ICE, l’agenzia per l’immigrazione statunitense. L’America nella morsa della violenza. Continuano le tensioni a Minneapolis: dopo l’uccisione di Renee Nicole Good, un altro omicidio macchia la città, che da settimane è messa a ferro e fuoco dalle proteste contro l’ICE. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Minneapolis: chi era Alex Jeffrey Pretti, il 37 enne ucciso durante le proteste contro l’ICE

Alex Pretti, chi era l'infermiere di 37 anni ucciso dagli agenti dell'ICE a MinneapolisOrigini italiane ereditate dai bisnonni, cittadinanza americana, un «gigante buono» come lo descrivono le persone a lui più vicine e i suoi genitori, devastati dal dolore. La sua uccisione ha portato ... vanityfair.it

Chi era Alex Pretti, l'infermiere ucciso a Minneapolis. Un 'gigante buono' appassionato di outdoorAveva origini italiane, il racconto del padre: 'Si preoccupava profondamente degli altri, era turbato dall'Ice' (ANSA) ... ansa.it

Si chiamava Alex Jeffrey Pretti, 37 anni, cittadino statunitense. È l’ultima vittima delle operazioni anti-immigrazione ordinate dall’amministrazione Trump a Minneapolis. Gli agenti federali l’hanno ucciso con dieci colpi di pistola alle 9.05 di una mattina di sole e - facebook.com facebook

L'analisi dei filmati frame by frame sull'uccisione di Alex #Pretti a #Minneapolis: Cnn e New York Times hanno mostrato che l'infermiere 37enne, ucciso dagli agenti dell'Ice, li stava filmando e non li minacciava con una pistola x.com