Minneapolis centinaia di persone al memoriale di Alex Pretti

A Minneapolis, centinaia di persone si sono riunite per un memoriale dedicato ad Alex Pretti, tragicamente ucciso sabato da un agente federale dell’immigrazione. L’evento ha rappresentato un momento di ricordo e riflessione per la comunità locale, che si è stretta intorno alla memoria dell’uomo, chiedendo giustizia e maggiore attenzione alle vicende legate all’immigrazione e alle forze dell’ordine.

Centinaia di persone si sono radunate intorno a un memoriale improvvisato dedicato ad Alex Pretti, l'uomo ucciso sabato da un agente federale dell'immigrazione a Minneapolis. I familiari dicono che Pretti era un infermiere di terapia intensiva presso un ospedale del Dipartimento degli Affari dei Veterani, che aveva molto a cuore le persone ed era sconvolto dalla repressione dell'immigrazione del presidente Donald Trump nella sua città. Aveva partecipato alle proteste seguite all'uccisione di Renee Good da parte di un agente dell'Immigrazione e delle Dogane degli Stati Uniti il 7 gennaio. Pretti era cittadino statunitense, nato nell'Illinois.

