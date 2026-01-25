Minneapolis appello famiglia | Verità

I genitori di Alex Pretti, deceduto a Minneapolis, hanno pubblicato un appello sul Washington Post chiedendo di condividere la verità sulla morte del loro figlio. In una nota semplice e rispettosa, sottolineano che Alex era un uomo onesto e amato, e invitano alla trasparenza per fare luce sulle circostanze del suo decesso. Un messaggio che riflette il desiderio di giustizia e di chiarezza.

11.05 "Vi preghiamo di far conoscere la verità su nostro figlio.Era un brav'uomo". E'l'appello sul Washington Post dei genitori di Alex Pretti, ucciso a Minneapolis. "Su lui menzogne ripugnanti". "Siamo molto arrabbiati. Alex era una persona dal cuore gentile che teneva ai veterani di cui si prendeva cura come infermiere nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale dei veterani di Minneapolis. Voleva fare la differenza in questo mondo. Non usiamo il termine eroe con leggerezza, ma la sua ultima azione è stata proteggere una donna".

