minneapolis agenti anti immigrazione sparano e uccidono un uomo aveva una pistola e ha reagito

A Minneapolis, un agente dell'immigrazione ha sparato e ucciso un uomo armato, che ha reagito alla sua presenza. L’episodio ha suscitato proteste nella città, già segnata da un altro episodio di violenza recente. La vicenda solleva questioni sulla gestione delle operazioni di polizia in situazioni di tensione e sulla sicurezza delle comunità coinvolte.

Un agente federale dell'immigrazione ha sparato e ucciso un uomo sabato a Minneapolis, attirando centinaia di manifestanti nelle gelide strade di una città già scossa da un'altra sparatoria mortale settimane prima. Il capo della polizia di Minneapolis, Brian O'Hara, ha dichiarato che un uomo di 37 anni è stato ucciso, ma si è rifiutato di identificarlo. Ha aggiunto che le informazioni sui motivi della sparatoria sono limitate. L'uomo è stato identificato dai suoi genitori come Alex Pretti, un infermiere di terapia intensiva. La Guardia Nazionale del Minnesota, precedentemente attivata dal governatore Tim Walz, stava assistendo la polizia locale nel mezzo delle crescenti proteste e si recheranno sia sul luogo della sparatoria che in un edificio federale dove i funzionari si sono scontrati quotidianamente con i manifestanti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Usa, agenti dell’immigrazione sparano e uccidono una donna a MinneapolisUn'operazione delle autorità federali a Minneapolis si è conclusa con la tragica morte di una donna, uccisa da un agente dell’immigrazione che avrebbe aperto il fuoco dopo che il veicolo avrebbe cercato di investire gli agenti.

Minneapolis, agenti ICE uccidono una donna in un’operazione anti immigrazioneA Minneapolis, Minnesota, una donna ha perso la vita durante un’operazione delle autorità ICE mirata a questioni di immigrazione.

