Milano incendio in un negozio di bici in piazza Firenze

Un incendio si è sviluppato in un negozio di biciclette in piazza Firenze a Milano. Il fumo ha interessato anche i piani superiori dell’edificio, rendendo necessaria l’evacuazione di tutti gli occupanti presenti al momento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e garantire la sicurezza dell’area. L’incidente è ancora in fase di gestione e non sono ancora state diffuse informazioni sulle cause.

Il fumo ha raggiunto anche i piani superiori dello stabile, tanto che si è resa necessaria l'evacuazione di tutti gli inquilini presenti in quel momento (Video Fasani). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, incendio in un negozio di bici in piazza Firenze Piazza Firenze, incendio in un negozio di bici: evacuato un palazzoNella mattinata di domenica 25 gennaio, un incendio si è sviluppato in un negozio di biciclette situato in via Plana 29, a Milano, nei pressi di piazza Firenze. Milano, incendio in un negozio di bici elettriche: evacuato un intero edificioA Milano, nella tarda mattinata, si è verificato un incendio in un negozio di biciclette elettriche in via Plana. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Milano, incendio all’ospedale Sacco: evacuato un padiglione; Incendio all'ospedale Sacco di Milano, evacuate 130 persone da un padiglione: Nessuna connessione coi lavori in corso; C’è stato un incendio in un padiglione dell’ospedale Sacco di Milano; Incendio all’ospedale Sacco di Milano, evacuati pazienti di un padiglione. Piazza Firenze, incendio in un negozio di bici: evacuato un palazzoSoccorsi presenti in forze con sei ambulanze e due auto mediche: tra le persone medicate – una ventina abbondante – c’è anche una bimba di 6 anni ... ilgiorno.it Incendio in via Plana, evacuato un palazzo: colonna di fumo visibile a distanzaLe fiamme, secondo quanto appreso, sono divampate all'interno di un negozio situato in uno stabile con quattro piani di appartamenti ai piani superiori. Sul posto cinque mezzi dei vigili del fuoco e i ... milanotoday.it Local Team. . LIVE Incendio a Milano in Via Piana, ci sono feriti: diretta video - facebook.com facebook #Milano, intervento #vigilidelfuoco in corso per l’ #incendio in un locale archivio dell’ospedale Sacco. Fiamme spente, nessun paziente coinvolto. Le cause di innesco sono in fase da accertamento [ #15gennaio 11:30] x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.