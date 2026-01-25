Milano-Cortina portabandiera Italia Paralimpiadi tedoforo a Padova

Renè De Silvestro è stato scelto come portabandiera dell’Italia ai Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. In qualità di ambasciatore Powerade, rappresenta con orgoglio il nostro Paese nel percorso della Fiamma Olimpica, che ha coinvolto anche la città di Padova. La sua presenza testimonia l’impegno e la partecipazione italiana a un evento di grande rilevanza sportiva e sociale.

Roma, 25 gen. (askanews) – Tra i protagonisti scelti da Coca-Cola del Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 c’è anche Renè De Silvestro, Portabandiera dell’Italia ai Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 e Ambassador Powerade. Renè De Silvestro ha portato la Fiamma Olimpica a Padova. Sciatore paralimpico italiano, campione nello sport e nella vita, capace di trasformare gli ostacoli in opportunità, De Silvestro, dopo un incidente nel 2013, è tornato a gareggiare con il monosci, diventando un simbolo di resilienza e determinazione. Il suo palmarès include 2 medaglie paralimpiche conquistate a Pechino 2022, 6 medaglie ai Campionati del Mondo, 2 Coppe del Mondo di specialità e 57 podi in Coppa del Mondo.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Milano-Cortina, annunciati i portabandiera dell’ItaliaSono stati annunciati i portabandiera italiani per i Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026.

Mosaner-Brignone e Pellegrino-Fontana portabandiera Italia a Milano-CortinaIl presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ha annunciato ufficialmente i nomi dei quattro atleti italiani che saranno i portabandiera alle Olimpiadi Milano-Cortina.

Milano-Cortina, i portabandiera dell'Italia sono 4 (per la prima volta): Arianna Fontana, Federico Pellegrino, Federica Brignone e Amos MosanerScelti i portabandiera di Milano Cortina. Questa mattina il presidente del CONI Luciano Buonfiglio ha annunciato i loro nomi e per la prima volta nella storia olimpica saranno addirittura quattro e ... ilmessaggero.it

