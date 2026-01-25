Milano-Cortina 2026 i ballerini della Scala fanno le prove per la cerimonia di apertura

A pochi mesi dall’inizio delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, i ballerini della Scala si preparano per la cerimonia di apertura, prevista il 6 febbraio a San Siro. La prova degli artisti è un passo importante verso l’evento che riunirà atleti e spettatori da tutto il mondo, sottolineando l’importanza culturale e sportiva di questa grande manifestazione.

Manca sempre meno all’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. La cerimonia di apertura si terrà il 6 febbraio a San Siro, casa di Inter e Milan. In vista dell’occasione i ballerini dell’accademia del Teatro La Scala e centinaia di volontari stanno facendo le prove in un tendone, allestito di fianco allo stadio. Il tema dello spettacolo è l’armonia, come ha fatto sapere Colleen Barry, giornalista di Associated Press. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

