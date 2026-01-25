Milano Calenda | Difficilmente sosterremmo Majorino

Milano si prepara alle prossime elezioni comunali, con le parole di Carlo Calenda che evidenziano l’importanza di scegliere un candidato basato sulla competenza e sulla comprensione delle sfide attuali della città. Pur sostenendo la coalizione di Beppe Sala, Calenda sottolinea la necessità di evitare approcci ideologici e di puntare su proposte concrete e qualifiche adeguate per affrontare i problemi di Milano.

“Nelle grandi città noi abbiamo sempre fatto scelte di merito sulla qualità dei candidati. Ora siamo nella coalizione di Beppe Sala, ma è importante che il prossimo candidato o candidata abbia ben chiaro quali sono i problemi che Milano sta avendo in questo momento e che non segua l’approccio ideologico, che un pezzo di questa coalizione di sinistra sta seguendo”. Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda, al suo arrivo all’evento organizzato da Forza Italia a Milano per il 32esimo anniversario della nascita del partito, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sulle parole del segretario di FI Antonio Tajani, che in mattinata aveva aperto al dialogo con Azione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

