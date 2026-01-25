Milano-Brescia | chiusure notturne delle stazioni di Grumello

Per consentire interventi di manutenzione e ispezione delle barriere di sicurezza, sulla A4 Milano-Brescia, la stazione di Grumello del Monte sarà chiusa nelle notti tra il 26 e il 27 gennaio, dalle 21 alle 5. La chiusura interesserà entrambe le direzioni, Milano e Brescia, in entrata e in uscita. Si consiglia di pianificare i viaggi di conseguenza e di seguire eventuali aggiornamenti sulle condizioni del traffico.

Grumello del Monte. Sulla A4 Milano-Brescia, saranno adottati nei prossimi giorni i seguenti provvedimenti di chiusura: Dalle 21 di lunedì 26 alle 5 di martedì 27 gennaio sarà chiusa la stazione di Grumello, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Seriate o di Ponte Oglio, sulla stessa A4. Sarà chiusa anche la stazione di Brescia ovest, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Venezia, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.🔗 Leggi su Bergamonews.it

