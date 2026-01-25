Milano a 14 anni in metropolitana col machete colpisce due passeggeri

A Milano, un ragazzo di 14 anni ha aggredito due passeggeri con un machete, ferendoli. Le immagini mostrano le vittime che cercano di scappare salendo le scale, mentre l’aggressore esce dai tornelli e si allontana. L’episodio, avvenuto in metropolitana, solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla prevenzione di atti violenti tra i giovani.

Nei primi secondi si vedono le due vittime, due giovani, che salgono le scale di corsa per scappare da 14enne armato; successivamente, si vede l'aggressore che esce dai tornelli nel mezzanino e poi sale le scale verso piazza Bottini. Nella serata di venerdì, sulla linea M2 a Milano, un episodio di violenza ha coinvolto un ragazzo di 14 anni, che ha colpito due passeggeri alle gambe con un machete. L'incrocio a Cadorna tra il minorenne e i diciannovenni palermitani a Milano per far visita a un amico. Il racconto choc: Ci siamo voltati dopo essere scesi e ci siamo accorti che impugnava quel coltello.

