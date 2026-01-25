Milan Jashari | Difficile quando non puoi prendere parte alla preparazione estiva

Ardon Jashari, giocatore del Milan, ha recentemente commentato le sfide legate alla preparazione estiva della squadra, sottolineando le difficoltà nel parteciparvi. Le sue parole, rilasciate a CBS Sport, offrono uno sguardo sulle dinamiche di un calciatore in un periodo di preparazione e riflessione, evidenziando l’importanza di un adeguato lavoro pre-campionato per affrontare al meglio la stagione.

Ardon Jashari, arrivato in estate al Milan dal Club Brugge, è stato ospite durante la trasmissione 'Morning Footy'di CBS SPORT. Il centrocampista rossonero ha voluto toccare un argomento molto importante: la preparazione estiva, molto importanti per affrontare tutta la stagione. Ecco, di seguito, le sue parole: La fase della preparazione estiva è un momento fondamentale per affrontare al massimo la stagione sportiva, com'è stato dover tornare al massimo della condizione non potendo prendere parte alle partite di preparazione? "È sempre molto, molto difficile quando non puoi prendere parte alla preparazione estiva, perché è il momento in cui si giocano tante partite e si svolgono allenamenti diversi.

