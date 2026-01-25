Da dieci giorni, circa 380 migranti risultano dispersi nel Mar Mediterraneo, molti dei quali coinvolti nel passaggio di un ciclone. Un allerta unica, diffusa alle navi in zona, segnala otto casi di soccorso per imbarcazioni partite da Sfax, Tunisia. La situazione solleva interrogativi sugli accordi tra Italia e Tunisia e sulle responsabilità nella gestione delle operazioni di salvataggio.

Circa 380 persone sono disperse nel Mar Mediterraneo da dieci giorni, inclusi quelli che hanno visto il ciclone Harry sconvolgere l’area: un unico dispaccio di allerta a “tutte le navi in area”, reso noto dal giornalista di Radio Radicale Sergio Scandura, raggruppa ben otto casi Sar ( Search and rescue ) per otto imbarcazioni che nei giorni scorsi hanno preso il largo da Sfax, in Tunisia. “Il dispaccio Sar – spiega Scandura su X – trasmesso in data odierna sulla rete InmarSAT dal Centro di Coordinamento e Soccorso Itmrcc della Guardia Costiera italiana – riporta anche le date di partenza delle otto imbarcazioni dalla costa orientale tunisina, per un totale di circa 380 naufraghi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Migranti, 380 dispersi da 10 giorni. Scandura: “Tutti dalla Tunisia: problemi con gli accordi imbastiti dall’Italia?”

