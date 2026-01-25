Migrante salvato in acque internazionali | Almeno 50 caduti in acqua

Un migrante è stato recuperato vivo in acque internazionali dalla motonave Star, che lo ha successivamente sbarcato a Malta. Secondo le fonti, almeno 50 persone sono cadute in acqua durante il salvataggio. L’incidente evidenzia ancora una volta le criticità delle rotte migratorie e la complessità delle operazioni di soccorso nel Mediterraneo.

Un migrante è stato recuperato vivo in acque internazionali dalla motonave Star che lo ha sbarcato a Malta. La conferma, su quanto accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì, è arrivata ora dalle autorità maltesi e italiane. Secondo l'unico sopravvissuto, almeno 50 persone sono morte nel naufragio.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

