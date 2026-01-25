Secondo indiscrezioni raccolte da Jez Corden, Microsoft potrebbe pianificare un nuovo Xbox Developer Direct nel 2026. Questa iniziativa, volta a coinvolgere sviluppatori e appassionati, rappresenterebbe un ulteriore passo nella strategia comunicativa del colosso di Redmond. Al momento, si tratta di una possibilità ancora da confermare, ma riflette l’interesse di Microsoft nel mantenere aggiornati e coinvolti gli utenti e gli sviluppatori nel panorama videoludico.

Microsoft potrebbe ampliare la propria strategia di comunicazione nel 2026 con un nuovo X box Developer Direct, visto che secondo indiscrezioni raccolte da Jez Corden, il colosso di Redmond sta prendendo in considerazione di organizzare un nuovo evento di questo tipo quest’anno. L’obiettivo sarebbe valorizzare l’elevato numero di giochi in arrivo durante l’anno, visto che quest’anno sono in programma le celebrazioni per il venticinquesimo anniversario di Xbox. Un periodo particolarmente denso di uscite e aggiornamenti sui titoli first-party. L’informazione è emersa durante una puntata del podcast Xbox Two, dove Corden ha spiegato di aver sentito, da fonti interne a Microsoft, che l’azienda starebbe considerando seriamente l’organizzazione di un secondo Developer Direct nel corso del 2026. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Microsoft potrebbe organizzare un nuovo Xbox Developer Direct nel 2026

Microsoft annuncia un nuovo Xbox Developer Direct a gennaio con tante novità per il 2026Microsoft ha annunciato il ritorno dell’Xbox Developer Direct a gennaio 2026, un evento dedicato a svelare le novità e i titoli in arrivo nel corso dell’anno.

Xbox Developer Direct, verrà presentato un quarto gioco misterioso: Microsoft prepara uno shadowdrop?L’attesa per l’Xbox Developer Direct si intensifica, alimentata da voci di un possibile quarto gioco misterioso.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Microsoft PROMERE GRANDES NOVIDADES para 2026! Xbox Developer Direct | Arena Xbox

Argomenti discussi: Microsoft Office 2021: licenza perpetua senza abbonamento a prezzo stracciato; Blocco note su Windows 11 è sempre più completo: le tabelle arrivano per tutti; Edge 144: si può rimuovere Copilot con un clic, finalmente; Xbox si sta preparando a portare la pubblicità sui giochi cloud.

Microsoft potrebbe organizzare un nuovo Xbox Developer Direct nel 2026Microsoft potrebbe ampliare la propria strategia di comunicazione nel 2026 con un nuovo Xbox ... msn.com

Attraverso il programma Microsoft ECM/SCCM installato su 40mila computer dell’amministrazione giudiziaria italiana si potrebbe potenzialmente accedere da remoto ai pc di procure e tribunali. Gli interrogativi sollevati dalla trasmissione Report di Rai3 x.com

Un leak di Microsoft potrebbe aver svelato in anticipo la data di uscita di Forza Horizon 6 su Xbox Series X|S, PC e Game Pass, oltre ai contenuti della Premium Edition. (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com facebook