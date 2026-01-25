Mick Foley sulla morte di Alex Pretti | Questo è omicidio in pieno giorno

Mick Foley ha commentato la tragica morte di Alex Pretti, infermiere di 37 anni ucciso da agenti della Border Patrol a Minneapolis il 24 gennaio 2026. Nelle sue dichiarazioni, ha definito l’evento un omicidio in pieno giorno, portando attenzione su un episodio che ha suscitato scalpore e interrogativi sulla responsabilità e le modalità di intervento delle forze dell’ordine.

Mick Foley ha rotto il silenzio sulla morte di Alex Pretti, l'infermiere 37enne ucciso da agenti della Border Patrol a Minneapolis il 24 gennaio 2026. La leggenda della WWE ha affidato a Instagram le sue impressioni dopo aver visionato il video dell'accaduto, che ha scosso l'opinione pubblica americana. "Ho appena guardato il video ed è stato devastante. Per me questo è omicidio in pieno giorno, seguito da un linciaggio mediatico ai più alti livelli del nostro governo", ha scritto Foley. L'ex campione non si è fermato alla condanna dell'episodio specifico, ma ha inquadrato la vicenda come sintomo di una crisi più ampia: "Come è possibile che questo accada negli Stati Uniti d'America nel 2026? Deve finire adesso". Cosa mostrano i video dell'omicidio di Alex Jeffrey Pretti a MinneapolisI video dell'omicidio di Alex Jeffrey Pretti a Minneapolis forniscono elementi che contraddicono la versione ufficiale del governo di Trump, secondo cui gli agenti federali avrebbero aperto il fuoco in autodifesa. L'uscita di Mick Foley dalla WWE («Non desidero più rappresentare un'azienda che vezzeggia un uomo così privo di compassione») è l'ultimo capitolo di una lunga storia: da decenni il tycoon cerca di piegare lo sport ai suoi scopi, "comprandosi" una lega di f

