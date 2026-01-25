Michele Bruzzese il talento di Melicucco che conquista Roma

Michele Bruzzese, originario di Melicucco, è stato recentemente premiato a Roma con il riconoscimento “Roma, Regina della Storia”. Questo riconoscimento testimonia il suo talento e il suo impegno, consolidando la sua presenza nel panorama culturale italiano. La sua storia è un esempio di come la passione e la dedizione possano portare a riconoscimenti di rilievo, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio culturale calabrese.

Roma ha accolto a braccia aperte il giovane talento calabrese Michele Bruzzese, insignito del prestigioso Premio "Roma, Regina della Storia". La cerimonia si è svolta nella suggestiva sala degli atti parlamentari della Biblioteca del senato intitolata a "Giovanni Spadolini"

