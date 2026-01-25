Mia madre… C’è posta per te il figlio gela la donna | Ora ho un’altra mamma

Nella puntata di C’è Posta per Te del 24 gennaio, viene raccontata una vicenda familiare intensa, caratterizzata da emozioni profonde e distanze irremovibili. Un figlio sorprende una donna con parole che cambiano il loro rapporto, lasciando spazio a riflessioni sulla famiglia, i sentimenti e le scelte di vita. Un episodio che invita alla riflessione sulle relazioni e sui legami affettivi.

Nella puntata di sabato 24 gennaio di C’è Posta per Te va in onda una storia familiare carica di dolore, rimpianti e distanze mai colmate. Angela arriva in studio per tentare di ricucire il rapporto con suo figlio Alessandro, che non vede da tre anni e che non le ha mai perdonato l’abbandono della famiglia in un momento drammatico. Un tentativo difficile, che riporta alla luce un passato segnato da litigi, malattia e scelte che hanno spezzato per sempre gli equilibri. Angela è stata sposata per 25 anni con il padre di Alessandro, in un matrimonio complicato, fatto di continue tensioni. Nel 2019 all’uomo viene diagnosticato un tumore e Alessandro, già molto legato al padre, si stringe ancora di più a lui.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

A C’è Posta per te Alessandro rifiuta l’incontro con sua madre: “Non provo niente per lei, ora ho un’altra mamma”Alessandro rifiuta di incontrare sua madre, dichiarando di non provare più sentimenti per lei e affermando di averne un’altra.

“Mi volevi morto”. Choc a C’è posta per te, figlio contro mamma: come è finitaLa prima puntata dell’edizione 2026 di C’è posta per te presenta una storia intensa tra un figlio e sua madre, segnata da anni di silenzio e tensione.

