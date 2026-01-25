meteo le previsioni in campania per domenica 25 gennaio 2026

Ecco le previsioni meteo in Campania per domenica 25 gennaio 2026. La giornata si presenterà con condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto, accompagnate da deboli piogge che si protrarranno nel corso della giornata. In particolare, ad Avellino sono attese circa 22 millimetri di pioggia. Di seguito, i dettagli delle previsioni per le principali località della regione.

Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, domenica 25 gennaio 2026. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 22mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1554m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: pioggia. Benevento – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 18mm di pioggia.

