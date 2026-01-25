Meteo le previsioni in Campania per domenica 25 gennaio 2026
Ecco le previsioni meteo in Campania per domenica 25 gennaio 2026. La giornata si presenterà con condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto, accompagnate da deboli piogge che si protrarranno nel corso della giornata. In particolare, ad Avellino sono attese circa 22 millimetri di pioggia. Di seguito, i dettagli delle previsioni per le principali località della regione.
Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, domenica 25 gennaio 2026. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata, sono previsti 22mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1554m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: pioggia. Benevento – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 18mm di pioggia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Meteo, le previsioni in Campania per domenica 4 gennaio 2026Ecco le previsioni meteo per la Campania domenica 4 gennaio 2026.
Meteo, le previsioni in Campania per domenica 11 gennaio 2026Ecco le previsioni meteo per la Campania di domenica 11 gennaio 2026.
Previsioni meteo per sabato 17 gennaio. Pioggia e neve su alcune regioni
Argomenti discussi: Meteo Weekend: l'Italia tra due Fronti Instabili. Le previsioni per Sabato e Domenica; Ultime ore di sole (e di freddo). Da domani pioggia e torna la neve su Baldo e Lessinia; Torna il maltempo, da lunedì nubifragi e neve a bassa quota: ecco dove; Tregua finita, torna la pioggia: le regioni a rischio e quelle dove arriva la neve.
Meteo, le previsioni di domenica 25 gennaio 2026ROMA – Perturbazione in transito sull’Italia. La giornata sarà contraddistinta da un tempo instabile al Nordovest, sulle Alpi (con neve) al Sud, qui con maltempo intenso su Campania e Calabria tirreni ... dire.it
Meteo, piogge diffuse e neve in arrivo: le previsioni da domenica 25 gennaioPerturbazione in transito sull'Italia: oggi maltempo in gran parte del Paese e neve sulle zone montuose, fino a quote piuttosto basse. meteo.it
ISOLA TERRA NOSTRA METEO ..PREVISIONI DELLa domenica 25 lunedi 26 martedi 27 dicembre METEO : velature a tratti durante la mattinata con possibili piogge durante il presto pomeriggio TEMPERATURA : scirocco Battente ISOLA CAPO RIZZUTO CA - facebook.com facebook
Allerta meteo al sud: ecco le previsioni delle prossime ore @wwwmeteoit #Mattino5 x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.