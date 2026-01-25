Meteo delle cipolle | come sarà il 2026? Ecco cosa dice la tradizione popolare Video

Ogni anno, ad Urbania, si rinnova il tradizionale rito delle cipolle, un appuntamento che affonda le sue radici nella cultura contadina locale. La signora Emanuela Forlini, custode di questa tradizione, interpreta i segni che la natura offre per prevedere il meteo del 2026. In questo articolo, analizziamo come la tradizione popolare si collega alle aspettative climatiche e cosa ci si può aspettare per il prossimo anno.

Urbania (Pesaro e Urbino), 25 gennaio 2026 – Come ogni anno è giunto puntuale, alle prime ore del mattino, il responso delle cipolle di Urbania, tradizionale rito di origine contadina portato avanti dalla signora Emanuela Forlini, che l’ha ereditato dal padre e prima di lui dal nonno. Le previsioni meteo delle cipolle di Urbania Le previsioni meteo delle cipolle di Urbania per il 2026. E si preannuncia un anno abbastanza umido e piovoso, specialmente nei mesi invernali, primaverili e di settembre. I dodici spicchi dell’ortaggio, esposti nella notte tra il 24 e il 25 gennaio, ricorrenza della conversione di San Paolo (la religione spesso si univa alle tradizioni folkloristiche), sono stati cosparsi di sale e il grado di scioglimento di esso rivela mese per mese che tempo farà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Inverno? Solo in cartolina: un anno all'insegna della varabilità": il calendario-meteo delle cipolle 2026Il calendario-meteo delle cipolle 2026 di Alfio Lillini offre una previsione accurata e basata sull’antica tradizione.

