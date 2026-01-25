Messina arriva l’Acireale | l’imperativo è vincere LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Messina si prepara ad affrontare l’Acireale in una sfida cruciale, rappresentando il primo vero banco di prova stagionale sui risultati. Nonostante le difficoltà già incontrate, questa partita assume un’importanza strategica per il proseguimento del campionato. Le probabili formazioni saranno decisive per cercare di ottenere un risultato positivo e consolidare il percorso della squadra in un momento delicato della stagione.

È il primo vero momento difficile della stagione sul piano dei risultati. Un paradosso, se si pensa che il campionato del Messina era nato già in salita sotto altri aspetti. Oggi però l’attenzione è tutta sul campo: quello sportivo è l’unico terreno sul quale i biancoscudati non possono permettersi errori, perché la salvezza diretta resta ancora a portata di mano, nonostante le quattro gare senza vittorie e un solo gol segnato (Clemente contro la Sancataldese). La sfida odierna con l’Acireale, calcio d’inizio alle 15, apre un trittico di scontri diretti che proseguirà con la trasferta di Paternò e si chiuderà con l’Enna al “Franco Scoglio”. 🔗 Leggi su Feedpress.me

LE PROBABILI FORMAZIONI

