Mercato Inter Mlacic titolare con l’Hajduk! Le ultime sull’affare con i nerazzurri

Sul fronte mercato, Mlacic ha iniziato come titolare con l’Hajduk, alimentando le voci di un possibile trasferimento all’Inter. Le trattative tra i nerazzurri e il club croato continuano a essere monitorate, con attenzione alle condizioni e alle tempistiche di un’eventuale operazione. In questo contesto, analisi e aggiornamenti forniscono un quadro chiaro sulla situazione, offrendo un panorama accurato delle ultime novità sul fronte dell’affare.

mercato dell'Inter non si ferma mai, specialmente quando si tratta di monitorare i migliori talenti del calcio europeo. Sotto la lente d'ingrandimento del club di Viale della Liberazione è finito da tempo Branimir Mlačić, difensore centrale classe 2007 in forza all'Hajduk Spalato, considerato uno dei prospetti più cristallini della sua generazione per senso della posizione e fisicità. Il ritorno in campo con l'Hajduk. Nell'ultimo turno del campionato croato, in una sfida d'alta classifica contro l'Istra, il giovane centrale è tornato a vestire una maglia da titolare dal primo minuto.

