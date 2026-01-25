Mercato Inter l’avventura di Carboni al Racing non inizia benissimo! I dettagli

L’arrivo di Carboni al Racing Club non ha ancora portato i risultati sperati. Dopo le prime partite, si evidenziano alcune difficoltà che richiedono attenzione e miglioramenti. In questo articolo, analizzeremo i dettagli della sua avventura e le sfide che deve affrontare nel nuovo contesto, offrendo un quadro chiaro e obiettivo della situazione attuale.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il mercato di gennaio ha portato una ventata di novità in casa Racing Avellaneda, con il ritorno in patria di uno dei talenti più cristallini usciti dal vivaio della Beneamata. Parliamo di Valentín Carboni, trequartista classe 2005 dotato di una tecnica sopraffina e figlio d’arte, che ha deciso di rimettersi in gioco nel club dove brilla la figura di Diego Milito, leggendario ex attaccante del Triplete nerazzurro e oggi dirigente di riferimento. Un esordio complicato per il gioiello di scuola nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, l’avventura di Carboni al Racing non inizia benissimo! I dettagli Calciomercato Inter, Valentin Carboni al Racing: tutti i dettagliValentin Carboni torna all'Inter dopo un prestito al Genoa, conclusosi senza i risultati sperati. Carboni vola al Racing: ecco tutti i dettagli del trasferimentoIl trasferimento di Carboni al Racing è stato confermato, dopo un prestito non positivo al Genoa. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Calciomercato Inter, nuovi contatti con il Galatasaray per Frattesi: le ultime notizie Argomenti discussi: Si complica l'avventura di Pavard al Marsiglia: nelle ultime settimane tante critiche dalla Francia, può tornare all'Inter in estate?; L'Inter insisterà con il Psv per il ritorno di Perisic; Inter, conferme sull'affare Luis Herinque - Besiktas: il piano dell'Inter e i dettagli sull'offerta dei turchi; Inter, Oaktree vuole il grande colpo di mercato! Lookman o Koné? No, di più: si ragiona su…. Inter, può finire l'avventura italiana di Palacios: torna in Argentina, la formulaPotrebbe terminare presto l'avventura di Tomas Palacios in Italia, con l'Inter. Come riporta Sky Sport infatti il difensore è vicino. tuttomercatoweb.com Inter, non c'è solo il Besiktas su Luis Henrique: l'esterno piace anche al BournemouthPotrebbe terminare l'avventura di Luis Henrique all'Inter. L'esterno non ha per niente brillato nei 34 minuti in cui è stato in. tuttomercatoweb.com Mercato Inter, Henrique non convince: Chivu aspetta Perisic, individuato anche il vice Sommer - facebook.com facebook Mercato #Inter, #Henrique non convince: #Chivu aspetta #Perisic, individuato anche il vice #Sommer x.com

