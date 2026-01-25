Meloni spettina Trump | Rispetti i nostri soldati

L'intervento italiano in Afghanistan, che ha comportato il sacrificio di 53 morti e 723 feriti, rappresenta un impegno importante per la sicurezza internazionale. Recenti dichiarazioni di Meloni nei confronti di Trump hanno riacceso il dibattito sul rispetto e il valore delle missioni di peacekeeping italiane. È fondamentale riconoscere il peso di questo contributo e il rispetto dovuto ai nostri soldati, senza minimizzare il loro ruolo e il loro sacrificio.

No, proprio no: il sacrificio di 53 morti e 723 feriti non può essere infangato. Il contributo dell’Italia in Afghanistan, dopo l’11 settembre 2001, non può essere sminuito. Soprattutto quando in gioco ci sono la memoria di una Croce di Cavaliere dell’Ordine Militare d’Italia, quattro Medaglie d’Oro al Valor Militare, tre Medaglie d’Argento al Valor Militare e 26 Croci d’Onore. Caduti che non saranno mai dimenticati dalla Patria. «Abbiamo appreso con stupore le dichiarazioni del Presidente Trump. Non sono accettabili affermazioni che minimizzano il contributo dei Paesi Nato in Afghanistan, soprattutto se provengono da una nazione alleata», ha dichiarato il premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

