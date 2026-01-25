melodie italiane non va in onda oggi a causa della neve a new york

Oggi, a causa delle condizioni di neve a New York, la trasmissione radio Melodie Italiane non andrà in onda. Condotta da Attilio Carbone, la trasmissione viene trasmessa ogni domenica dalle 15 alle 18 (ora di New York) su WGBB. La programmazione tornerà regolarmente nel prossimo appuntamento.

La trasmissione radiofonica Melodie Italiane, condotta da Attilio Carbone e in onda ogni domenica dalle 15 alle 18 ora di New York (21-24 ora italiana) sui microfoni della WGBB, oggi non sarà trasmessa. La decisione è stata presa dai dirigenti della WGBB a causa della bufera di neve prevista in città, che potrebbe accumulare oltre 30 centimetri di neve. Per motivi di sicurezza, tutti i programmi radiofonici odierni sono stati sospesi e gli studi e la sala regia rimarranno chiusi. Le trasmissioni riprenderanno regolarmente domani, lunedì, e Melodie Italiane tornerà in onda domenica prossima. Carbone ha colto l’occasione per annunciare un altro importante appuntamento: la mattina del 1° febbraio, alle 6:00 ora locale, sarà ospite insieme al sindaco di Cosoleto (RC), Dott. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

