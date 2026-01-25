Meeting ’Città di Grosseto’ la squadra locale più forte delle altre dodici

Il quarantesimo Meeting Nazionale Giovanile di nuoto Città di Grosseto si è concluso, confermando la qualità della squadra locale, considerata tra le migliori tra le dodici partecipanti. Un evento che ha visto la partecipazione di giovani talenti e ha rappresentato un momento importante per la scena natatoria della regione. La manifestazione si conferma come una tappa significativa nel calendario sportivo nazionale, evidenziando l’impegno e la crescita del settore giovanile.

Si è concluso il quarantesimo Meeting Nazionale Giovanile di nuoto Città di Grosseto con il migliore dei risultati possibili. La società Nuoto Grosseto è arrivata prima su tredici società nella classifica a squadre: sugli scudi Alice Paioletti e Andrea Lucarelli hanno staccato il pass per i Campionati Italiani Assoluti. Alla piscina di via Lago di Varano sono stati due giorni molto intensi con circa 200 atleti in rappresentante di tredici società. La Nuoto Grosseto ha ottenuto 66 medaglie, 35 ori, 15 argenti, 16 bronzi. A vincere il Memorial Fabiano Zuppardo, riservato al migliore atleta grossetano, è stata Alice Paioletti che ha ottenuto 3390 punti.

