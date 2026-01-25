Mediaworld a Forlì annunciata la chiusura | stop dopo soli 2 anni

Mediaworld a Forlì chiude i battenti dopo circa due anni dall’apertura, annunciata ufficialmente il 25 gennaio 2026. L’attuale negozio, inaugurato a fine novembre 2023, interrompe così la propria attività nel giro di poco tempo. La decisione riflette un cambiamento nel panorama commerciale locale, lasciando i clienti e i dipendenti in attesa di ulteriori sviluppi.

Forlì, 25 gennaio 2026 – L ’inaugurazione era stata a fine novembre 2023, appena due anni fa o poco più. Ma per Mediaworld è già tempo di abbassare la serranda sul grande negozio di viale Vittorio Veneto a Forlì, alle porte del centro storico: la decisione è già stata presa e sarà messa in pratica entro il 30 aprile. L’annuncio è arrivato nei giorni scorsi, durante un incontro della catena tedesca (recentemente acquisita dal gruppo cinese JD) con i sindacati Filcams, Fisascat e Uiltucs, ovvero le sigle dedicate al commercio di Cgil, Cisl e Uil. Insieme al negozio di Forlì chiuderà anche quello di Pesaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

