Media Nato sta sviluppando una ‘zona robotica’ di difesa sul confine orientale, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza nella regione. Il progetto prevede l’impiego di droni armati, veicoli semi-autonomi, sistemi terrestri robotici e difese aeree avanzate. Questa iniziativa mira a integrare tecnologie innovative per migliorare la protezione dei territori, mantenendo un approccio sobrio e funzionale alle esigenze di sicurezza collettiva.

ROMA, 25 GEN – La Nato prevede di creare una ‘zona robotica’ pressoché senza personale umano sul suo fianco orientale, dotata di sistemi di sorveglianza e di armamento ad alta tecnologia. L’iniziativa mira a proteggere la vita dei soldati nelle fasi iniziali di un potenziale attacco. Lo scrive Rbc Ukraine, riprendendo il Welt. Il generale della Nato Thomas Lowin ha affermato che i piani sono una risposta alle (presunte e mai provate, ndr) minacce provenienti dalla Russia. Verrà istituito un sistema di difesa multilivello lungo i confini della Nato con Russia e Bielorussia, che combinerà sensori, sistemi automatizzati e piattaforme robotiche per rilevare e scoraggiare tempestivamente le avanzate nemiche. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Media, Nato progetta una ‘zona robotica’ di difesa al confine orientale

