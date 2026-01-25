Mauro | Juve prendi un centravanti davvero forte altrimenti resta così Thuram deve osare di più

Mauro, ex calciatore e commentatore, sottolinea la necessità della Juventus di rafforzare l’attacco con un centravanti di livello. Nel contempo, analizza la situazione del Napoli, evidenziando le difficoltà dovute agli infortuni, ma riconoscendo comunque l’importanza della partita imminente. Un quadro chiaro delle sfide attuali delle due squadre, con un focus sulle strategie e le rispettive condizioni.

Quattro stagioni in bianconero, quattro indossando i colori azzurri; uno scudetto a Torino e l'altro al fianco di Diego Armando Maradona. La Juventus-Napoli di Massimo Mauro è equilibrata come i pronostici per il big match dell'Allianz Stadium. E, allora, parola a chi questi scontri diretti li ha vissuti più volte in prima persona. Il pareggio del Napoli a Copenaghen è stato un brutto passo falso: è solo colpa delle assenze? "Il Napoli fatica a gestire tutti gli infortuni, ma faticherebbe chiunque. Poi è chiaro che, in campionato, match come quelli contro il Parma si dovevano vincere anche in emergenza, però a Milano contro l'Inter gli azzurri hanno fatto la prestazione quando serviva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

