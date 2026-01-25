Cosa: Il live di presentazione del nuovo singolo Fuori Tonalità.. Dove e Quando: Roma, OFF OFF Theatre (Via Giulia 20), lunedì 2 febbraio 2026 alle ore 21:00.. Perché: Un’occasione per riscoprire una scrittura cantautorale sincera e indipendente, lontano dalle mode del momento.. Lunedì 2 febbraio 2026, il cuore pulsante di Roma ospiterà un evento musicale che promette di essere molto più di un semplice concerto. Sul palco dell’ OFF OFF Theatre, situato nella storica Via Giulia, salirà Mauro Di Maggio per presentare al pubblico il suo ultimo lavoro discografico, il singolo Fuori Tonalità, pubblicato lo scorso 5 dicembre per ADAWarner. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Mauro Di Maggio: l’autenticità va in scena a Roma

Mauro DI MAGGIO - FUORI TONALITA' LIVE- FUORI TONALITA' LIVE è un evento musicale che si terrà presso l'OFF-OFF THEATRE di Roma. L'artista Mauro Di Maggio porterà sul palco le sue sonorità uniche e innovative, offrendo al pubblico un'espe ... mentelocale.it

Mauro Di Maggio torna con Fuori Tonalità: il nuovo singolo tra autenticità e tradizione cantautoraleIl panorama musicale italiano si arricchisce con Fuori Tonalità, il nuovo singolo di Mauro Di Maggio in arrivo il 5 dicembre 2025 per ADA/Warner. Si tratta di un brano intenso e personale, progettato ... ilmessaggero.it

