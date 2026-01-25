Mattarella | Verità e giustizia per Giulio Regeni piena collaborazione con le autorità egiziane

Il presidente Mattarella ha ribadito l’impegno per fare piena luce sulla morte di Giulio Regeni, sottolineando l’importanza di verità e giustizia. Ha inoltre evidenziato la collaborazione con le autorità egiziane, ritenuta fondamentale per chiarire i fatti e portare avanti un percorso di giustizia. La vicenda rappresenta ancora oggi una ferita aperta nel cuore della comunità italiana, che attende risposte chiare e definitive.

“Il rapimento e il barbaro assassinio di Giulio rimangono una ferita aperta nel corpo della comunità nazionale”. Al decimo anniversario della morte di Giulio Regeni, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha mandato un messaggio rivolto alla madre Paola Deffendi, al padre Claudio Regeni e a Paolo Dijust, sindaco di Fiumicello Villa Vicentina, il comune in provincia di Udine di cui la famiglia del ricercatore ucciso è originaria. “Nella dolorosa ricorrenza odierna, rinnovo la vicinanza della Repubblica alla famiglia Regeni e l’impegno del nostro ordinamento affinché sia onorata la memoria di Giulio facendo piena luce sulle circostanze e le responsabilità che ne segnarono il tragico destino”, aggiungendo che “la piena collaborazione delle autorità egiziane nel dare risposte adeguate alle richieste della magistratura italiana . 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Giulio Regeni, Mattarella a 10 anni dalla scomparsa: “No compromessi su verità e giustizia”In occasione del decimo anniversario della scomparsa di Giulio Regeni, il presidente Mattarella ha sottolineato l'importanza di perseguire la verità e la giustizia, ricordando la vita spezzata di Regeni.

