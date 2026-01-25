Mathieu van der Poel ha concluso con successo la stagione di ciclocross, vincendo l’ultima tappa a Hoogerheide e il traguardo generale della Coppa del Mondo, nonostante abbia partecipato a poche gare. La sua prestazione dimostra come sia possibile ottenere risultati importanti anche evitando alcune competizioni. Van der Poel si è detto soddisfatto del suo percorso e delle vittorie conquistate, confermando la sua posizione di rilievo nel ciclismo invernale.

Mathieu van der Poel ha dominato a Hoogerheide, vincendo l’ultima tappa della Coppa del di ciclocross e alzando così al cielo il trofeo generale, nonostante abbia saltato diverse gare durante l’inverno. Il fuoriclasse olandese si è rivelato imbattibile mezzo, infilando dodici successi in altrettante prove disputate e ribadendo di essere il padrone assoluto della specialità, quando manca una settimana ai Mondiali, dove inseguirà va perla iridata della gloriosa carriera. L’alfiere della Alpecin-Premier Tech ha analizzato la propria prova: “ Sono felice, mi sentivo forte come ieri (a Maasmechelen, n. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mathieu van der Poel: “Ho vinto la Coppa del Mondo senza fare tutte le corse, sono soddisfatto”

