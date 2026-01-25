Master Jam con Paolo Birro al Count Basie Jazz Club

Il Count Basie Jazz Club presenta Master Jam con Paolo Birro, un nuovo format che combina formazione e performance jazz in un'unica esperienza. Un’occasione per ascoltare e apprendere, vivendo un momento di approfondimento musicale in un ambiente dedicato alla qualità e alla passione per il jazz.

Il Count Basie Jazz Club inaugura Master Jam, un nuovo format che intreccia formazione e performance in un’unica esperienza musicale.L’appuntamento prende avvio nel pomeriggio del sabato con una masterclass condotta da Paolo Birro (pianoforte). Un momento di studio, confronto e creazione.🔗 Leggi su Genovatoday.it Enjoy the Blues: concerto Hot Shots + jam blues al Count Basie Jazz ClubGli Hot Shots si esibiranno al Count Basie Jazz Club in una serata dedicata al blues. Oceans Apart: Ogliastro-Perazzo Duo al Count Basie Jazz ClubIl Count Basie Jazz Club ospita il concerto di presentazione di Oceans Apart, il primo album del duo Ogliastro + Perazzo. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Master Jam con Paolo Birro al Count Basie Jazz ClubIl Count Basie Jazz Club inaugura Master Jam, un nuovo format che intreccia formazione e performance in un’unica esperienza musicale. genovatoday.it Il Barista di bar.it Paolo Capitani Master Docente della Scuola dell’Ospitalità presso lo Stand Tre Valli al Sigep di Rimini. Qui nella preparazione di un drink di sua invenzione con i prodotti di un’Eccellenza marchigiana: Torrefazione Effe Caffé di Mogliano. #eff - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.