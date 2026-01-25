Il direttore sportivo della Roma, Frederic Massara, ha commentato le trattative di mercato, menzionando un possibile dialogo con il Liverpool su Tsimikas e altri nomi come Carrasco. Prima della partita contro il Milan, ha fornito aggiornamenti sui colloqui e sulle strategie della società, offrendo un quadro chiaro delle intenzioni e delle opzioni attualmente sul tavolo per rafforzare la rosa giallorossa.

Calciomercato Verona, sprint per la difesa: obiettivo Uduokhai! C’è distanza col Besiktas: ecco perché Chiellini a sorpresa: «En-Nesyri? Per noi è una trattativa chiusa! Dopo aver parlato con lui.» Tottenham, i piani del club sono chiarissimi! Il futuro di quel giocatore non si discute: ecco la situazione Mercato Palermo, rosanero scatenati! Tramoni sempre più vicino e spunta l’idea Thorsby per il centrocampo Conte amaro dopo Juve Napoli: «Il secondo gol è stato una mazzata, siamo in super emergenza infortuni! Oggi per la prima volta in carriera. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Massara annuncia: «Tsimikas? C’è un dialogo col Liverpool, su Carrasco e gli altri nomi per il mercato vi rispondo così»

Leggi anche: Vieri su Pio Esposito: «Mi sembra sulla strada giusta, sul paragone con me rispondo così… Mercato? Oggi Ronaldo costerebbe 500 milioni!»

Idee e nomi: è già mercato. Nuovo dirigente, 3 profili. Dodo, Gud e gli altri rebusCon un nuovo dirigente e tre profili di spicco, la Fiorentina si prepara a una sessione di mercato intensa.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto.

Massara: Mercato? C'è ancora una settimana. Poi la verità su Carrasco e TsimikasIl direttore sportivo della Roma ha detto la sua su cosa aspettarci in questi ultimi giorni di calciomercato Ricky Massara ha fatto il punto sul mercato della Roma. Il direttore sportivo giallorosso n ... corrieredellosport.it

Massara: C'è un dialogo in corso con il Liverpool per TsimikasIl direttore sportivo a pochi minuti dalla sfida contro il Milan: Abbiamo ancora una settimana, vediamo che opportunità arriveranno dal mercato ... ilromanista.eu

Il Castel Volturno Calcio annuncia l’ingaggio di un nuovo rinforzo per il reparto offensivo: Ciro Onesto, attaccante napoletano classe 2004. Cresciuto nei settori giovanili di Juventus, Parma e Arezzo, Onesto ha poi maturato significative esperienze in Serie D - facebook.com facebook